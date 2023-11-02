Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda kaza! 3 kişi yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dörtyol kavşağında, bugün saat 11:00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dörtyol kavşağında, bugün saat 11:00 sıralarında, Özdemir Yandaş (E-67) yönetimindeki KH 760 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametinden gelip, Dörtyol kavşağından Geçitkale istikametine gitmek için anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim Beşgüller (E-24) yönetimindeki UB 918 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Özdemir Yandaş ile araçtaki yolcu Gülşirin Altıyeva (K-51) ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İbrahim Beşgüller, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.