Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda su tankeri devrildi

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında su tankeri devrildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kader Çayönü (E-39), yönetimindeki TGK 691 plakalı su tankeri kamyon ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp bankete düştükten sonra sürüklenerek sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kontrol maksatlı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan tetkiklerine müteakip taburcu oldu.