 Gazimağusa, Lefkoşa, Gönyeli, Girne, Minareliköy ve Ercan yolunda kaza!

Gazimağusa, Lefkoşa, Gönyeli, Girne, Minareliköy ve Ercan yolunda meydana gelen trafik kazalarında 1 yaşındaki çocuğun kafatası çatladı, 5 kişi yaralandı, 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, ehliyetsiz 1 kişi de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün sabah saat 07.00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki JV 047 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırım taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden JV 047 plakalı araç, toprak alan içerisinde bulunan reklam panosuna da çarptı.

Kaza sonucu kimliği meçhul sürücü kaza yerinden ayrılırken, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar araç sürücüsünün Hakan Acıkabak (E-25) olduğu tespit edildi. Şahsa yapılan alkol testinde ise, 124 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Gönyeli’de sürücüye yasal işlem

Gönyeli’de dün Defne Sokak'ta, Aziz Tahyrov (E-34) 198 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TRG 887 plakalı araç ile yolun sonundan dönüş yaptığı sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, seyir halinde olan Arda Karaderi (E-26) yönetimindeki ME 637 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. TRG 887 plakalı araç sürcücüsü Aziz Tahyrov aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de alkol testini reddeden şahıs aleyhinde yasal işlem yapıldı

Girne’de dün gece Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, Kubilay Baytemir (E-27) yönetimindeki KR 115 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Tuğba Birgin (K-29) yönetimindeki MV 730 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmadan sonra dikkatsizce geri geri seyreden KR 115 plakalı araç sürücüsü, o esnada gerisinde duran Shwan Ahmet (E-32) yönetimindeki 22 K 42764 plakalı salon aracın sağ ön kısmına da çarptı.

Bu çarpışmadan sonra da yolda seyreden KR 115 plakalı araç sürücüsü, önünde aynı istikamete doğru seyreden Gökhan Çakır (E-42) yönetimindeki RR 724 plakalı salon aracın sağ yan aynasına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, KR 115 plakalı araç sürücüsü Kubilay Baytemir, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Minareliköy’de 1 kişi yaralandı

Minareliköy’de, bu sabaha karşı Şehit Hüseyin Mehmet Emin Caddesi'nde, Hasan Yardımcı (E-19) 179 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GA 080 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, sağa, Şehit Mehmet Eray Caddesi'ne dönüşe geçtiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir ikametgahın merdivenlerine çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Ali Mekansız (E-16), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşehade altına alındı. GA 080 plakalı araç sürücüsü Hasan Yardımcı aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Ehliyetsiz ve sigortasız kaza yapan şahıs tutuklandı

Ercan-Yonca Kavşağı ana yolunda bu sabah saatlerinde Muhammet Enes Kiraz (E-17) yönetimindeki MN 012 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ali Abishov (E-22) yönetimindeki ZYK 382 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle MN 012 plakalı araç, yol içerisinde bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, MN 012 plakalı araç sürücüsü Muhammet Enes Kiraz, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.