Gazimağusa- Lefkoşa yolunda kaza! 1 yaralı

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28/08/2021

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Gazimağusa- Lefkoşa yolunda kaza! 1 yaralı

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç takla attı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi. Nihal UYARLI (K-21), yönetimindeki PK 480 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla attı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Nihal UYARLI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

28/08/2021 23:08
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TAGS: kaza, haber, kktc
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