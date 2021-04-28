Gazimağusa Limanı'na gelen gemide arama yapılıyor

Bu sabah Gazimağusa limanına gelen ‘OCEANIC URK’ isimli gemide polis geniş çaplı arama gerçekleştiriyor. Aramalarda polis köpekleri de kullanılıyor.

Tüm araçların aranacağını belirten polis ekipleri saat 13:00 itibariyle herhangi bir şeye rastlanmadığını ancak gemiden inecek olan tüm araçların tek tek aranacağını ve bu aramaların rutin olduğunu da dile getirildi.

Geminin İngiltere’den bu sabah itibariyle Gazimağusa limanına ulaştığını dile getiren yetkililer gemide birçok aracın olduğunu ve bu araçların tümünün de tek tek aranacağını dile getirdiler.

Araçların aranması ise akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu ana kadar aramalarda herhangi bir şeye rastlanmadığı da belirtildi.

‘OCEANIC URK’ isimli gemide ise herhangi bir arama yapılmazken sadece limana inen araçlar kontrol ediliyor.(MHA)

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28/04/2021 16:15