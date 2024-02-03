Gazimağusa Limanı’na getirilen tarımsal araçlara 'gümrük işlemi yaptırmayan' dört kişiye tutuklama

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gazimağusa Limanı’na gemi ile gelen K.A.(E-32), H.G.(E-45), O.S.(E-41) ve İ.K.’nin (E-47) kullanımlarındaki dört ayrı tır dorsesi içerisinde bulunan tarımsal araçların, gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için Lefkoşa Gümrük Dairesi’ne gitmeleri gerektiği halde gitmeyip, söz konusu şahısların kullanımlarındaki tır araçları Gazimağusa’da bir yere park ederek gümrüksüz mal tasarrufunda bulundukları tespit edildi.

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