Gazimağusa Limanı’nda dip temizliği

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12/04/2021

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Gazimağusa Limanı’nda dip temizliği

Gazimağusa Limanı’nın 2’inci etap dip temizliği AB’nin finanse ettiği Deniz Atıkları Projesi kapsamında tamamlandı

İrfan Gündüzler

Gazimağusa Limanı içerisinde deniz dip demizliği gerçekleştirildi. MASDER ve Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği ortak organizasyonunda gerçekleştirilen temizlikte  deniz dibinde bulunan çok sayıda araç lastiği, çok miktarda misina, plastik, cam ve teneke şişeler, plastik atıklar, metal parçalar çıkartıldı. 

Balıkçı teknelerinin olduğu bölgede yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen dip temizliğine üç dalgıç ve çok sayıda görevli destek verdi. 

Proje Koordinatörü Serdar Atai sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Mağusa Limanı Balıkçı Barınağındaki ikinci dip temizlik çalışmamızı tamamladık. Hava yağmurlu ve fırtınalı olmasına karşın verimli bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı


 

12/04/2021 09:56
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TAGS: Gazimağusa Limanı
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