Gazimağusa Limanı'nda Faciadan Dönüldü

Gazimağusa Limanı'nda bugün saat 11.00 sularında AMİRA isimli çimento gemisine dozer yüklemesi sırasında vincin halatları kopması neticesinde yaklaşık 20 ton ağırlığındaki dozer 10 metre yükseklikten asfalt zemine çakıldı.

Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, halatı kopan vinçten yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan dozerin 2 arka tekerleği koparak 1 tekerleği ise dozerden yaklaşık 5 metre uzağa fırlaması dikkatlerden kaçmadı. (MHA)

02/01/2020 16:29