Gazimağusa Limanı’nda günlük işçiler iş bırakma eylemi yaptı

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26/08/2024

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Gazimağusa Limanı’nda günlük işçiler iş bırakma eylemi yaptı

Gazimağusa Limanı'nda günlük çalışan işçiler hiçbir güvenceleri olmaması ve adaletsiz iş koşulları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. İki saat süren eylem tarafların uzlaşıya varmasıyla sona erdi.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tekkan ile yapılan toplantının ardından işçiler adına Mustafa Çelik açıklamada bulundu.

 Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketi bünyesinde günlük çalışan işçiler olarak işverenle yapılan toplantı neticesinde uzlaşıya varıldığını ifade eden Çelik, tüm çalışanların Liman-Sen’e üye yapılacağı sözü verildiğini açıkladı

Verilen sözün tutulmaması halinde yeniden bir değerlendirme yapılacağını ifade eden Çelik, konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Iki saatlik iş bırakma eyleminin ardından işçiler işbaşı yaptı.

26/08/2024 13:28
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TAGS: Gazimağusa Limanı
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