Gazimağusa Limanı’nda Tırda Kaçak 6 Ton Patates Ele Geçirildi

Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği'nde yapılan rutin kontroller sırasında, mobil x-ray cihazı ile taranan bir tır dorsesinde beyan edilmemiş yaklaşık altı ton patates bulundu. Soğan yüklü olduğu beyan edilen dorsedeki patatesler, ithali yasak ürünler arasında yer aldığından, Gazimağusa Kaçakçılığı Önleme Birimi tarafından el konuldu. Mersin Limanı'ndan yola çıkan tır, sabah saatlerinde Mağusa Limanı'na ulaşmıştı. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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