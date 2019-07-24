Gazimağusa mezarlık yolu asfaltlandı

Gazimağusa Maraş Asilliler yolu olarak bilinen mezarlık yolunda asfatlandırma çalışmaları başladı ve yaklaşık olarak 1 kilometrelik mesafe yol asfaltlanması tamamlandı.

Bozuk olan yollardaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt dökümü yapılırken, yol üzerinde meydana gelen çöküntü ve şişmeler tamir edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter: "Geçen yıl başlamış olan maraş bölgesindeki yol asfaltlama projesi kapsamında devam ederken, şehrin diğer bölgelerinde de yol iyileştirme, asfaltlama çalışmaları devam etmektedir. En fazla kullanılan yollardan biri olan mezarlık yolu diye bilinen yolun iyileştirme çalışmaları bugün itibarı ile tamamlanmış olup halkımızın bayram öncesi hizmetine sunduk. Bu asfaltlama çalışmaları da bu kapsamda yapılmaktadır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da diğer bölgelere geçileceğini de burdan rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Gazimağusa Belediyesi Müdürü Abide Başman Eryaşar : "Gazimağusa Belediye Başkanın belirttiği gibi Maraş asfalt, kaldırım projesi ayrı bir projedir. Alt yapılarıyla birlikte devam etmektedir. Kent içerisinde yolların iyileştirilmesi amacı ile özellikle yaz dönemlerinde asfalt çalışmalarının yapılarak yolların iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Uzun yıllar bu yolda herhangi bir düzeleme olmadığı için baya kötü bir durumdaydı. Bu konuda da vatandaşlardan çok ciddi şikayetler aldık. Dolayısıyla Asiller yolu olarak geçen mezarlık yolunda asfalt iyileştirme çalışması bugün yapılıp tamamlanmıştır. Diğer bölgelerde de aynı şekilde devam edecektir". (MHA)