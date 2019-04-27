Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda Turizm Şöleni Gerçekleşti

Turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilen bu haftada ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve ülke insanımıza turizm bilinci aşılamak amacıyla bugün Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda, turizm şöleni gerçekleşti.

Turizm şölenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve birçok davetli katıldı.

Gazimağusa’daki şölen Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde birçok paydaşın da katılımı ile yapıldı.

Şölen saat 10.00’da ilk olarak kortej yürüyüşü ile başladı. Daha sonra bando ekibi konserleri, Modern Dans Gösterileri, Halk Dansları Gösterileri, Müzik Dinletileri, İluzyon Gösterileri,Tiyaro, Sema Gösterileri ve Ülkemiz sanatçılarımızın yer aldığı konserler yapıldı.

Yerli esnaf, ülkemizin kültürünü yansıtan yiyecek içecek satışı ve el işi güzelliklerinin sergilendiği ve satışının yapıldığı 40 civarında stant da şölenlerde yerini aldı. (MHA)