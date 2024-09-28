Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda Yeşilçam Filim Müzikleri konseri

Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, Lefkoşa Belediye Orkestrası, Yeşilçam Film Müzikleri konseri verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser Gazimağusa Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde düzenlendi.

Namık Kemal Meydanı'nda yer alan konserde, Şef Oskay Hoca, solist ise Eda Aslantürk’tü.

Orkestra, Gurbet-Özdemir Erdoğan, Dümtek-Moğollar, Çiçek Abbas-Cahit Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım-Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya-Selda Bağcan, Çoban Yıldızı-Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı-Zafer Dilek, Bizim Aile-Melih Kibar, Hababam Sınıfı-Melih Kibar, Devlerin Aşkı Cahit Berkay, Yunus-Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa-Osman İşmen, Aile Şerefi-Melih Kibar, Şehnaz Longa-Santuri Ethem Efendi, Ateş Böceği-Baha Boduroğlu, Son Verdim Kalbimin İşine-Enrico Macias eserlerini icra etti.

Konserin ardından, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Şef Oskay Hoca ve sanatçı Eda Aslantürk’e çiçek ve plaket takdim etti.