Gazimağusa Şht İbrahim Hasan Caddesi'nde yarın asfalt yama ve kaplama çalışmalarına başlanacak

Gazimağusa'da Şehit İbrahim Hasan Caddesi'nde (Hurmalı Çember - Tüzün Çemberi ) yarın asfalt yama ve kaplama çalışmalarına başlanacak.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Dairesi ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek faaliyetler süresince bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.