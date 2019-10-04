Gazimağusa Suriçi’nde 1 kişi bıçaklandı!

Gazimağusa Suriçi bölgesinde bu akşam bir kişi bıçaklandı. Bir kafede meydana gelen tartışma sonucu Ömer Naci Karakaş, 23 yaşındaki Engin Can Banisi’yi karın boşluğundan bıçakladı.

Öğrenilen bilgiye göre Engin Can Banisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Banisi’nin durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Ömer Naci Karakaş’ın olay sonrası olay yerinden kaçtığı polisin her yerde Karakaş’ı aradığı kaydedildi.

Öte yandan Karakaş ile Banisi arasında yaşanan tartışmanın kız meselesi yüzünden olduğu belirtiyor.

Ömer Naci Karakaş’ın ise daha önce ülkeden deport edildği ancak geri geldiği elde edilen bilgiler arasında. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

04/10/2019 00:40