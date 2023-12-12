Gazimağusa Suriçi'nde Müzik Rüzgarı Esiyor:Retro Çalgıcıları Etkinliği 16 Aralık'ta!

Lefkoşa'da büyük bir ilgiyle karşılanan Retro Çalgıcıları, müzik dolu etkinliklerin heyecan verici ikinci ayağı için geri sayıma başladı. 25 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Kumarcılar Hanı önünde düzenlenen etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise sıra Gazimağusa Suriçi'nde!

16 Aralık 2023 Cumartesi günü, Gazimağusa Suriçi'nde saat 11.00 - 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.