Gazimağusa surları üzerine dikilen bayrak direkleri polemiğe neden oldu

Gazimağusa surlarına dikilen KKTC ve TC bayrak direkleri beraberinde polemiklere de sebep oldu.

ads ads ads ads
26/05/2021

ads
ads
ads
Gazimağusa surları üzerine dikilen bayrak direkleri polemiğe neden oldu

Gazimağusa surlarına dikilen KKTC ve TC bayrak direkleri beraberinde polemiklere de sebep oldu.

Akkule üzerinde bulunan boşluğa direklerin tutturulması için dökülen 4 metrekare çapında 30 santim kalınlığındaki taban betonlar birçok vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Eski eserler dairesinin bu beton zeminlerin dökülmelerine karşı olumsuz görüş vermesine rağmen yine de oraya döküm yapılıp bayrak direklerinin dikilmesi birçok Mağusalı tarafından esefle karşılandı.

Beton zeminlerin dökümünün yapılmasına Eski Eserler Dairesi’nin izin vermemesine rağmen  yine de bayrak direklerinin dikilip üzerlerine bayrakların çekilmesi tepkiye neden oldu

(MHA)

26/05/2021 10:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: mağusa, bayrak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.