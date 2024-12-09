Gazimağusa Türk Kooperatifi'nden Altunay Fahri için başsağlığı mesajı

Gazimağusa Türk Kooperatifi Ltd., Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Türk toplumunun sevilen isimlerinden Altunay Fahri’nin vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, Fahri’nin toplum için yaptığı önemli katkılara ve örnek kişiliğine vurgu yapıldı.

Kooperatifin As Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yiğittürk tarafından yapılan açıklamada, “Değerli büyüğümüz, uzun yıllardır kooperatifimize ve toplumumuza büyük hizmetler sunmuş olan Altunay Fahri’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi özverisi, çalışkanlığı ve liderliğiyle her zaman örnek alınacak bir şahsiyet olmuştur” ifadeleri yer aldı.

Altunay Fahri’nin görev aldığı alanlar arasında Yeminli TMT mensubu, mücahitlik, Türk-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği ve Liman İşçileri Şirketi Başkanlığı bulunuyor. Ayrıca Fahri, 40 yılı aşkın süredir Gazimağusa Türk Kooperatifi’nde ve uzun yıllar Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanlığı’nda görev yaparak toplumun farklı kesimlerine hizmet etti.

Yiğittürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir kaybı olan Altunay Fahri’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm toplumumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Kıbrıs Türk toplumunun önemli bir değerini kaybetmesi, geniş bir kesimde derin üzüntüye neden oldu. Fahri’nin anısı, bıraktığı değerli mirasla yaşatılmaya devam edecek.