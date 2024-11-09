Gazimağusa Türk Maarif Koleji Öğrencilerinden Anlamlı Anma Töreni

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 86. yıl dönümünde düzenledikleri etkileyici bir törenle andı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk’ün hayatı anlatıldı.

Öğrencilerin Atatürk’ün fikirlerine ve mirasına duydukları bağlılık, hayatını anlattıkları sunumlar, Atatürk’ün çok severek oynadığı zeybek ve şiirler gözler önüne serildi.

Ayrıca, okul korosu söylediği şarkılarla günün önlem ve anlamını vurguladı.

Öğretmenlerin de katılım sağladığı etkinlik büyük beğeni toplarken, Gazimağusa halkından da takdir gördü.