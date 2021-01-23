Gazimağusa ve Akçay’da İki Ani Ölüm Birden

Gazimağusa ve Akçay’da dün 60’lı yaşlardaki iki kişi, evlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Polis bülteninde yer alan “ani ve gayri tabii ölüm” vakalarına göre, Gazimağusalı 66 yaşındaki Bekir Sıtkı Kaplan saat 15.00; Akçaylı 61 yaşındaki Halil Tekyaprak ise saat 06.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis her iki ölüm olayıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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23/01/2021 09:42