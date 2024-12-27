 Gazimağusa ve Alsancak’ta Alkolün Etkisiyle Çevreye Rahatsızlık Verildi



Gazimağusa ve Alsancak’ta, alkol etkisi altındaki iki farklı şahıs çevreye rahatsızlık verdi.

Gazimağusa’da, dün saat 22:00 sıralarında Gençlik Caddesi’nde, U.M. (E-32), 376 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir şekilde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çevreyi rahatsız etti. Olayın ardından U.M. tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.

Ayrıcai bugün saat 03:30 sıralarında Alsancak’ta, bir otelin giriş kısmında J.Ç. (K-50), alkollü içki tesiri altında sarhoş bir şekilde, çevreye yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdi. Nefes örneği vermeyi reddeden J.Ç. de tutuklanarak, soruşturma devam ediyor.