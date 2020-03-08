Gazimağusa ve Bahçeli’de uyuşturucu    

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08/03/2020

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Gazimağusa ve Bahçeli’de uyuşturucu    
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Gazimağusa’da E.J.O.(E-26), E.C.D.(E-30) ve E.I.U.’nun (E-21) kaldığı dairede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram tütünle karışık  uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlılar tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konuldu.

Öte yandan, dün 17.30 sıralarında, Bahçeli’de devriye halindeki polis ekibini gören E.E. (E-30), tasarrufunda bulunan sigara paketi içerisindeki yaklaşık 3 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attı.

E.E. tutuklanarak, aracında yapılan aramada ise tütün ile karışık yaklaşık yarım gr  hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

08/03/2020 13:09
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TAGS: Gazimağusa ve Bahçeli’de uyuşturucu    , haber, kıbrıs,
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