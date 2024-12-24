Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde İki Kişi Hayatını Kaybetti
YAYIN TARİHİ:
24/12/2024
Gazimağusa ve Beylerbeyi’nde 23 Aralık 2024 tarihinde, iki ayrı ölüm vakası meydana geldi.
Gazimağusa’da yaşayan 61 yaşındaki Lola Yuldoshova, saat 16:30 sıralarında ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Beylerbeyi’nde ise 77 yaşındaki Maiken Jess, saat 10:00 sıralarında evinde ölü bulundu.
Her iki vakanın da kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsiler sonucunda belirlenecek. Polis, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
YAYIN TARİHİ: