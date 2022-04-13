Gazimağusa ve Büyükkonuk Belediyesi Borçlanıyor

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13/04/2022

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Gazimağusa ve Büyükkonuk Belediyesi Borçlanıyor

Gazimağusa ile Büyükkonuk belediyeleri, personel giderlerini karşılamak üzere Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan toplam 13 milyon 900 bin TL borçlanıyor.

Gazimağusa Belediyesi 12 milyon 500 bin TL; Büyükkonuk Belediyesi ise 1 milyon 400 bin TL borç alıyor.

Belediye meclislerinin Bakanlar Kurulu’nca onaylanan borçlanma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlarda, Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan alınacak ve Gazimağusa Belediyesi’nin personel giderlerinin ödenebilmesi amacıyla kullanacağı 12 milyon 500 bin TL’lik borcu 48 ayda; Büyükkonuk Belediyesi’nin ise personel maaş geriliği ve belediyenin Sterlin borcunun kapatılması amacıyla alacağı 1 milyon 400 bin TL’lik borcu 96 ayda geri ödemesi öngörülüyor.

13/04/2022 10:07
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TAGS: Vakıflar Bankası, Gazimağusa, Büyükkonuk Belediyesi, Borç
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