Gazimağusa ve Esentepe'de İki Ani Ölüm Vakası

Gazimağusa ve Esentepe’de dün iki ani ölüm vakası meydana geldi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da saat 09.00 sıralarında, Nurjemal Astanova (K-50), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Astanova’nın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

69 yaşındaki Paul Anthony Fıtzpatrıc evinde ölü bulundu

Esentepe’de, saat 16.30’da, Paul Anthony Fıtzpatrıc (E-69), evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Fıtzpatrıc’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin iki ani ölüm olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.