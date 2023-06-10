Gazimağusa ve Girne’de kavga

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10/06/2023

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Gazimağusa ve Girne’de kavga

Gazimağusa’da Palamut Sokak üzerinde, M.T.(E-23) ve A.K. (E-32) kendilerini fazla içki içmemeleri konusunda uyaran Mehmet Kardeşoğlu’nu ciddi şekilde darp edip, sağ el serçe parmağının kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Girne’de Anafartalar Caddesi üzerinde dün aralarında çıkan tartışma sonucu M.Y.(E-26) ve M.E.(E-30) kavga ettikleri sırada, M.E.’nin burun ve yüzünün sol tarafındaki kemik kırılarak vahim zarara uğradı. M.E., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, M.E. aleyhinde yasal işlem başlatıldı, M.Y. ise tutuklandı.

10/06/2023 12:34
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TAGS: Gazimağusa, haber
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