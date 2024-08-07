Gazimağusa ve Girne’de Uyuşturucu: İki Şahıs Tutuklandı

Dün yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu madde bulunduran iki kişi tutuklandı.

Saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.E. (43)'nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 5 gram kokain ve 3 gram metheamphetamine bulundu. Uyuşturucu maddeler emare olarak alındı ve A.E. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Aynı gün, saat 19:00 sıralarında Girne Turizm Limanı'nda KKTC'ye giriş yapan M.Ç. (30)'nin narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu yapılan aramada yaklaşık 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. M.Ç. de tutuklandı ve soruşturma sürüyor.