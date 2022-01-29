Gazimağusa ve Girne’de uyuşturucu operasyonu!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 27-28.01.2022 tarihlerinde, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu; toplam 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kaşık ile bir adet plastik bardak bulunarak emare olarak zapt edildi.

Operasyon kapsamında M.İ.M.A.T.(E-34),B.S.K.A.(E- 35) ve H.M.S.A.A.L.(E-21) tutuklandı.

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29/01/2022 11:11