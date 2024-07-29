Gazimağusa ve İskele'de harnup hasadına başlama tarihi açıklandı

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa bölgesinde harnup hasadının başlama tarihini 5 Ağustos olarak belirledi. İskele'de ise harnup hasadının 17 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu.

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29/07/2024

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Gazimağusa ve İskele'de harnup hasadına başlama tarihi açıklandı

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa bölgesinde harnup hasadına başlama tarihini 5 Ağustos olarak açıkladı.

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan yayımlanan bildiride, Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.

Bildiride, belirtilen tarihten önce harnup toplamanın yasak olduğunun da altı çizildi.

 

İskele’de harup hasadı 17 Ağustos’ta

Arıca, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’de harup hasadına 17 Ağustos’ta başlanacağını duyurdu.

Toroslu yaptığı yazılı açıklamada, İskele’de belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

29/07/2024 15:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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