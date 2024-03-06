Gazimağusa ve İskele’de hırsızlık: 1 kişi tutuklandı  

ads ads ads ads
06/03/2024

ads
Gazimağusa ve İskele’de hırsızlık: 1 kişi tutuklandı  

9 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen bina, dükkan ve ev açma meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselelerde bağlantısı olduğu tespit edilen H.M.B. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Kapatma saatine uymamak

Lefkoşa’da Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, 2 işyerinin kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

06/03/2024 15:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.