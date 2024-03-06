Gazimağusa ve İskele’de hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
06/03/2024
9 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen bina, dükkan ve ev açma meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselelerde bağlantısı olduğu tespit edilen H.M.B. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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-Kapatma saatine uymamak
Lefkoşa’da Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, 2 işyerinin kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.