Gazimağusa ve İskele'de, uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa ve İskele'de,dün uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

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29/03/2023

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Gazimağusa ve İskele'de, uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, dün saat 15:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.S.(E-50) ve Ö.G.(E-42)’nin tasarruflarında toplam 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.G.(E-46) tutuklandı. 

Ayrıca, İskele’de, dün 22:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, P.B.(E-20)’nin tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3780 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmdı. P.B. tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

29/03/2023 11:49
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TAGS: Gazimağusa, İskele, yuşturucu, haber, kıbrıs
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