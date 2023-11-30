Gazimağusa ve Lefkoşa’da meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı

Gazimağusa ve Lefkoşa’da son 24 saatte meydana gelen 3 farklı kazada 1 kişi yaralandı.

Polis, son 24 saatte Gazimağusa ve Lefkoşa’da 3 farklı trafik kazası meydana gelirken, söz konusu kazalarda 1 kişi yaralandığını duyurdu.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPTI!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralanda, Gazimağusa’da Topçu Bulvarı üzerinde, Orhan Sevindik (E-47) yönetimindeki FL 177 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Kerime Yayla’ya (K-58) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Kerime Yayla, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kalça kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

LEFKOŞA’DA TRAFİK KAZASI!

Öte yandan gece saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Kani Özerman (E-58) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HD 392 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Ceylinnur Genç (K-19) yönetimindeki VP 682 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YOL ORTASINDAKİ TRAFİK ADASINA ÇARPTI

Son olarak gece saat 01.50 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Ramazan Fidan (E-30) 170 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MK 941 plakalı araç ile trafik ışıklarına geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu yol ortasındaki trafik adasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin meydana gelen 3 kazayla ilgili de soruşturması sürüyor.