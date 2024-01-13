Gazimağusa ve Paşaköy’de iş kazası! 2 yaralı

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13/01/2024

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Gazimağusa ve Paşaköy’de iş kazası! 2 yaralı

Gazimağusa ve Paşaköy’de meydana gelen iki iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Gazimağusa’da Rıza Çira (E-49), bir üniversitede çatı yapımı esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı. Çira, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde burun kesisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Paşaköy’de Ağıllar bölgesinde meydana gelen ikinci iş kazasında, Irshad Ahmad (E-27) bir ağılda çatı temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı. Ahmad, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma devam etmektedir.

13/01/2024 10:28
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