Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde Araç Hasarlarıyla İlgili İki Kişi Yakalandı

 Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde meydana gelen 2 ayrı olayda ise park halindeki araçlara zarar verdiği saptanan 2 kişi tutuklandı.

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11/01/2025

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde Araç Hasarlarıyla İlgili İki Kişi Yakalandı

Araçlara zarar verdiler

 Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde meydana gelen 2 ayrı olayda ise park halindeki araçlara zarar verdiği saptanan 2 kişi tutuklandı.

 Gazimağusa’da Salı günü apartman önünde park halinde bulunan bir şahsa ait aracın sol dikiz aynası ile sileceği kimliği meçhul bir şahıs tarafından kasten kırılarak hasara uğratıldı. Soruşturma sonunda zanlı olarak H.A.(E-35) tespit edildi.

 Yeniboğaziçi’nde de Çarşamba park yerindeki aracın arka tamponu kimliği meçhul bir şahıs tarafından muhtemelen sert bir cisimle kasten çizilerek hasara uğratıldı. Soruşturma sonunda, zanlı olarak O.D.(E-40) saptanarak tutuklandı.

 Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Gazimağusa, Yeniboğaziçi, haber, kıbrıs
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