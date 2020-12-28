Gazimağusa yolunda korkutan kaza!
28/12/2020
Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde bu akşam yaşanan trafik kazasında Muhammet Mahmud Tulayev’in beli kırıldı.
Saat 19.00 sıralarında, Muhammet Mahmud Tulayev, yönetimindeki soğan yüklü LP 691 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun solundan çıkarak toprak sete çarpan araç takla atarak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tulayev’in belinin kırıldığı aktarılırken müşahede altına alındığı bildirildi. Polisin soruşturması sürüyor.