Gazimağusa'da 11 mülteci tespit edildi

Gazimağusa sınırı yakınlarında 6 mülteci yakalandı.

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19/01/2021

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Gazimağusa'da 11 mülteci tespit edildi

Dün akşam saatlerinde Gazimağusa sınırı yakınlarında 6 mülteci yakalandı.

KKTC hudutlarına 11 kişi kaçak olarak getirilen mültecilerden yakalanan 6 kişi, diğer 5 mültecinin kendilerinden ayrılarak başka bir yöne gittiklerini söyledi. 

Yakalanan mülteciler, adaya geldiklerinde bilmedikleri bir bölgeye gizlendiklerini ve ardından tanımadıkları bir kişinin kendilerini alarak Mağusa sınırına götürdüğü söyledi.

Yakalanan 6 kişilik grup polis tarafından PCR testi yapılmak üzere ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından da polis eşliğinde pandemi oteline yerleştirildi.

Diğer kaçak 5 mültecinin arama çalışmaları polis tarafından devam ediyor.

KAYNAK: (MHA)

 

19/01/2021 12:12
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TAGS: mağusa, mülteci
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