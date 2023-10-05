Gazimağusa’da 17 yaşındaki genç kayıp

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05/10/2023

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Gazimağusa’da 17 yaşındaki genç kayıp

Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich’in 17 Eylül tarihinde ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediğini bildirildi. Bahse konu çocuk, polis tarafından aranıyor.

Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich’ten 19 günden beri haber alınamıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Çarşamba günü polise verilen bilgide; 17 Eylül 2023 tarihinde Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich’in kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Polis, bahse konu çocuğun arandığını açıkladı.

05/10/2023 12:08
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