Gazimağusa'da 18,5 metre yükseklikten düşen kişi hayatını kaybetti

Apartman dairesinin balkonundan, yaklaşık 18,5 metre yükseklikten düşen 27 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da kaldığı apartman dairesinin balkonunda bulunan Marvin Mwesıgwa Aine (E-27), dengesini kaybederek yaklaşık 18,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Sözkonusu şahsın hayatını kaybettiği olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.