Gazimağusa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı

ads ads ads ads
29/10/2021

ads
ads
ads
Gazimağusa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazimağusa'da da tören ve etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Gazimağusa'da Zafer Anıtı'nda düzenlenen törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu.

Ardından saygı durusunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Kutlamalar çerçevesinde daha sonra Sulu Çember istikametine doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun verdiği konserle sona erdi.

29/10/2021 16:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gazimağusa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.