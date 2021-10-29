Gazimağusa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazimağusa'da da tören ve etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Gazimağusa'da Zafer Anıtı'nda düzenlenen törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu.

Ardından saygı durusunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Kutlamalar çerçevesinde daha sonra Sulu Çember istikametine doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun verdiği konserle sona erdi.

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29/10/2021 16:19