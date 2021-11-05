Gazimağusa’da 6 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Gazimağusa’da altı kişi uyuşturucudan tutuklandı.

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05/11/2021

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Gazimağusa’da 6 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Gazimağusa’da altı kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının basın bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün S.K.’ye (E-63) ait ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 139 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir suboxone marka hap ve çeşitli markalarda 18 av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamada, bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-51) ve D.K.(E-41)’in tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.        

Öte yandan, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün H.A. (E-31), İ.T.(E-26) ve H.A.’nın (E-30) birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

05/11/2021 12:13
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs, mağusa
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