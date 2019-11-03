Gazimağusa’da 60 yaşındaki adam sokak ortasında bıçaklandı!

Gazimağusa’da dün saat 16.30 sıralarında, M.M. (E-25) Tarlabaşı Sokak’ta asfalt yol içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda, Sabahattin Bilir’i (E-60) darp ettikten sonra tasarrufunda bulundurduğu bıçağı adı edilenin sol kalçası ve sol ayak diz altına sokmak suretiyle yaraladı. Yaralı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edildi. M.M. tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

03/11/2019 12:41