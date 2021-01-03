Gazimağusa’da 66 yaşındaki bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

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03/01/2021

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Gazimağusa’da 66 yaşındaki bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da evinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve hassas teraziler bulunan 66 yaşındaki H.Ö. Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince tutuklandı.

Polis bültenindeki bilgiye göre dün 19.00 sıralarında H.Ö.’nün evinde arama yapan polis ekibi yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi bularak emare aldı.

Tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturma sürüyor.

 

03/01/2021 09:38
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TAGS: Gazimağusa, uyuşturucu, polis, haberkibris,
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