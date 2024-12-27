Gazimağusa'da 72 iş yeri ve market denetlendi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, yeni yıl öncesinde kentte faaliyet sürdüren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

15 gün etkin çeşitli işletmelere yönelik sürdürülen denetim sürecinde 72 iş yeri ve markette kontrol yapan Zabıta Birimi ekipleri, yüzlerce tarihi geçmiş paketli ürün, donmuş gıda, konserve ürün, alkollü ve alkolsüz içecek, bebek maması, temizlik malzemesi ve yemişe el koyarak müsadere ederken, Gazimağusa Belediyesi’nden izinsiz faaliyet sürdürdüğü tespit edilen marangoz atölyesi ve su sporları işletmesini de mühürledi.

Yeni yıl öncesinde halkın sağlığı ve güvenliği için marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştiren Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, bu denetimlerde; hijyen, temizlik ve ürünlerin son tüketim tarihlerini titizlikle kontrol etti.



Gazimağusa Belediyesi olarak, halkımızın güvenilir, temiz ve uygun koşullarda alışveriş yapmasını sağlamayı hedeflerken, kurallara uyan işletmelere teşekkür eder, tüm esnafımızı aynı özeni göstermeye davet ederiz.