Gazimağusa’da adalet ateşi yakıldı!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği adalet ateşinin yakılmasıyla bşladı.

Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda bugün saat 18.30’da gerçekleştirilecek etkinlik, adalet mücadelesine sahip çıkmak ve verilen sözleri yerine getirmek amacıyla düzenlenecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada, etkinlikte, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönelik adalet çağrısının güçlü bir şekilde vurgulanmasının hedeflendiğini belirtilerek, tüm halk etkinliğe katılmaya davet edildi.