Gazimağusa'da Ağıllar Bölgesindeki Olay

Gazimağusa Ağıllar bölgesinde iki kişi kendilerine ait ağıla girdiği gerekçesiyle 25 yaşındaki A.A.'yı (E-25) darp edip, aracına zarar verdi ve tehdit etti.

Polisten verilen bilgiye göre, B.Y. (E-29) ve B.E.(E-43), 19 Aralık’ta Gazimağusa’da Ağıllar bölgesinde kendilerine ait ağıl bölgesine girdiği gerekçesiyle, isminin baş harfleri A.A. olan kişinin önce aracına taşla hasar verdi, ardından söz konusu şahsı ciddi şekilde darp etti.

Adı geçen kişiler daha sonra darp ettikleri adamı zorla araçlarına bindirip, başka yer götürdü ve şiddet tehdidinde bulundu.

B.Y.'yi tutuklayan polis B.E.'yi aramaya devam ediyor.