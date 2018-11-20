HABER KIBRIS

Gazimağusa’da akşam huzur operasyonu yapıldı

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20/11/2018

Gazimağusa’da akşam huzur operasyonu yapıldı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde Trafik ve Asayiş Operasyonu düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün 14:00-18:00 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde Trafik ve Asayiş Operasyonu düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde 2 kumarhanede yapılan kontrolde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 3 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 350 araç kontrol edilerek 121 araç sürücüsünün işlemiş oldukları çeşitli trafik suçlarından dolayı aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.

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TAGS: mağusa, huzur operasyonu
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