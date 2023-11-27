Gazimağusa'da alkollü sürücü kaza yaptı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kadir İldeniz (E-63) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SB 223 plakalı salon araç ile Anıt Çemberi’ne doğru seyrettiği sırada Alpet Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PK 959 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PK 959 plakalı araç, önünde yine park halinde bulunan SG 273 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

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