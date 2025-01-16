Gazimağusa’da alkollü sürücü kaza yaptı

Gazimağusa’da 144 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan Batuhan Kılıç (E-26) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Servet Yolu Sokak üzerinde dün saat 22.30 sıralarında gerçekleşen kaza, alkollü içki tesiri altındaki Batuhan Kılıç’ın, yönetimindeki HC 379 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmasıyla oldu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kılıç ve araçta yolcu olarak bulunan Sabri Kılbaş (E-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturması devam eden olayda, araç sürücüsü Batuhan Kılıç’a alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.