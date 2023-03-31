Gazimağusa'da ani ölüm!

Gazimağusa sakini 83 yaşındaki Tahir Eray kalmakta olduğu ikamet içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 29.03.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Tahir ERAY (E-83) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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31/03/2023 11:22