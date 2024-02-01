Gazimağusa'da ani ölüm!

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01/02/2024

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Gazimağusa'da ani ölüm!

Gazimağusa’da dün saat 21:00-00:00 saatleri arasında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanan 65 yaşındaki Şaban Er yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığının açıklamsına göre:31.01.2024 tarihinde, 21:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da sakin Şaban ER(E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adıedilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

01/02/2024 13:48
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TAGS: Gazimağusa, ani, ölüm
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